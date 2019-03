Na het ontslag van Gert Verheyen bij KV Oostende is Hugo Broos (66) weer trainer: “Maar ik kan niet elke dag op het veld staan

Hugo Broos stopte als trainer, ook omdat hij in eerste klasse toch geen kans meer kreeg, en werd bij Oostende technisch directeur. Maar kijk, plots is hij de T1 van KVO (na het ontslag van Gert Verheyen) – en met 66 lentes de oudste coach in de Jupiler Pro League.

“Dit had ik ook niet meer verwacht”, zegt Broos. “Het trainerschap was voor mij een afgesloten hoofdstuk, maar dat is het nog altijd. Het is mij van bovenaf gevraagd of ik deze taak op mij wou nemen tot we een nieuwe coach hebben gevonden en dus heb ik ‘ja’ gezegd. Ik wou de club niet in de steek laten. De andere optie was dat Franky (Van der Elst, nvdr.) tijdelijk overnam, maar ook hij heeft niet de ambitie meer om hoofdtrainer te zijn. Nu Gert weg is, zal hij zich nog beraden over zijn toekomst – blijven of niet –, maar voorlopig zal hij mij bijstaan. Want ik zal tijdens de wedstrijd wel op de bank zitten, maar ik kan niet elke dag van de week op het trainingsveld staan. Mijn voorwaarde was: ik blijf ook technisch directeur. Want ik heb ook tijd nodig om volgend seizoen voor te bereiden.”

Foto: Simon Mouton

Het zal wel: het is ook aan Broos om die nieuwe trainer te vinden. Hij werd koud gepakt door Verheyen, die na een gesprek op maandag er nog een nachtje zou over slapen, maar hem dan dinsdag inlichtte over zijn ontslag. “Tot dan was er geen haar op mijn hoofd dat dacht dat Gert er al mee zou stoppen. Ik ben verrast en vind dit enorm spijtig, ook voor Gert zelf. Hij moet zelf maar uitleggen waarom, als hij dat wil. Hopelijk voor ons duikt er snel een opportuniteit op en kunnen we voor de play-offs al een vervanger aanstellen. Dan winnen we toch een paar maanden.”

Zware contracten

En dan is er nog de samenstelling van de spelerskern. Verheyen zei al dat er vier of vijf basispionnen moesten bijkomen om niet de nieuwe degradant te worden. “Daar heb ik met hem ook over gebabbeld, hij wist dat we die spelers ook gingen proberen te halen”, zegt Broos. Alleen is de vraag: heeft Oostende daar wel het geld voor? “Ho, maar. Dat wij níks meer kunnen doen, is kort door de bocht. We zijn toch al een tijdje aan het saneren? Met Zivkovic, Bjelica en Conte konden we net al drie spelers met zware contracten wegdoen. De loonlast zal nóg moeten zakken om budgettair break-even te draaien, maar dat is ook ons plan.”