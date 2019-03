Opnieuw dodelijk ongeval op A12: “Sinds 2002 op lijst met zwarte punten en nog altijd niets veranderd: het is enorm frustrerend”

Aartselaar -

Sinds 2002 staan de gevaarlijke kruispunten op de A12 op de lijst met zwarte punten op de Vlaamse wegen. En toch gebeurt er in 2019 nog een dodelijk ongeval met een voetganger. Aan de gevaarlijke situatie is in al die tijd niets veranderd. “We hebben ervoor gekozen de makkelijkste punten eerst aan te pakken”, klinkt het bij Wegen en Verkeer. In Aartselaar wordt kwaad gereageerd. “Het stoort mij enorm dat men nagelaten heeft om dit probleem aan te pakken”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht.