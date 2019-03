“Investeren in goede psychologische behandeling brengt maatschappij op”

Leuven - “Investeren in goede psychologische behandelingen is een zinvolle investering, want brengt de maatschappij geld op.” Dat stelt professor David Clark (University of Oxford), die er het afgelopen decennium in geslaagd is de politiek in Groot-Brittanië te overtuigen om ‘evidence based’ psychologische behandelingen op grote schaal te voorzien. Clark geeft op 8 maart op uitnodiging van de KU Leuven in aanwezigheid van heel wat Vlaamse politici een lezing.

Hoogleraar experimentele psychologie David Clark kon in 2005 samen met Richard Layard van de London School of Economics de toenmalige Brits premier Tony Blair overtuigen dat het ontbreken van goede psychologische behandelingen de samenleving veel geld kostte en hierin investeren geld opbracht. “Essentieel was dat onbehandelde angst en depressie zowel zorgen voor veel uitval tijdens het werk als voor duurdere behandelingen op latere leeftijd. Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie kostte het ontbreken van afdoende behandelingen jaarlijks ongeveer 4 procent van het bruto binnenlands product”, aldus Clark in een recent interview met het vaktijdschrift GZ-psychologie.

Nadat twee proefprojecten succesvol bleken, werd onder Blair’s opvolger Gordon Brown 170 miljoen pond geïnvesteerd in de oprichting van aparte IAPT-behandelingscentra (Improving Access to Psychological Therapies) en in een nationaal, nieuw trainingsprogramma voor IAPT-therapeuten. Patiënten kunnen zonder verwijzing van de huisarts in deze centra terecht. Elke Engelse regio heeft tien jaar later zijn IAPT-centrum. In totaal passeert er jaarlijks bijna een miljoen patiënten. Het herstelpercentage na behandeling bedraagt momenteel 53 procent. IAPT richtte zich tot nog toe alleen op depressie en angststoornissen, maar heeft dit sinds kort verruimd naar patiënten met medisch onverklaarbare klachten.