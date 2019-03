Gepasseerde Thomas Müller schiet met scherp op Duitse bondscoach Joachim Löw: “Hoe langer ik erover nadenk, hoe bozer ik word”

De beslissing van bondscoach Joachim Löw om veteranen Thomas Müller, Jerôme Boateng en Mats Hummels niet meer op te roepen voor de Duitse nationale ploeg zorgde voor een kleine schok bij onze Oosterburen. Maar daarmee is de kous nog niet af. Bayern-icoon Müller reageerde als een gebeten hond met een video op Twitter.

“Het jaar 2019 is voor de Duitse nationale ploeg een nieuw begin”, verklaarde Löw deze week. “Het was voor mij belangrijk om de spelers en verantwoordelijken van Bayern München zelf mijn plannen voor de toekomst uit de doeken te doen. Ik wil hen bedanken voor onze vele succesvolle jaren samen.”

Het trio is al jaren een vaste waarde bij de Mannschaft en veroverde in 2014 de wereldbeker in Brazilië. Müller maakte sinds 2010 38 doelpunten in honderd interlands. Hummels, die ook zijn debuut vierde in 2010, kwam zeventigmaal voor zijn land uit. Boateng was er al van 2009 bij en komt aan 74 wedstrijden.

Boateng liet via Twitter al weten teleurgesteld te zijn met het nieuws, maar hij begreep de beslissing wel. Müller daarentegen ging fel tekeer tegen de bondscoach.

“Begrijp het niet”

“Ik heb nacht geslapen om alles eerst rustig te laten bezinken”, klinkt het bij de 29-jarige aanvaller. “Natuurlijk stond ook ik perplex door de plotse beslissing van de bondscoach. Een bondscoach moet soms zware sportieve beslissingen nemen, dat vind ik niet meer dan logisch. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe bozer ik word omtrent deze gang van zaken. Bovendien begrijp ik helemaal niet dat dit een definitieve beslissing zou zijn. Mats Hummels, Jerôme Boateng en ik spelen nog steeds op het allerhoogste niveau.”

Müller schoot niet alleen op Löw, maar ook op de DFB. “Dat er vlak na onze gesprekken met de bondscoach al uitspraken naar buiten worden gebracht door de DFB en de voorzitter van de voetbalbond, vind ik stijlloos en getuigt van een gebrek aan waardering.”

Afsluiten deed Müller met een boodschap aan de supporters van Die Mannschaft. “Ik heb het shirt van mijn land altijd met trots gedragen en heb elke wedstrijd alles gegeven. Het was een geweldige reis met mijn honderd interlands. Iedereen die mij kent weet dat ik een vechter ben. Ik ga dit vanaf nu achter mij laten en kijk weer vooruit. We hebben een zeer spannend seizoen met Bayern en doen nog op drie fronten mee!”