Zuckerberg wil nieuwe richting inslaan met Facebook: “Van een dorpsplein veranderen in een woonkamer”

Mark Zuckerberg gaat grote veranderingen doorvoeren bij Facebook. Dat heeft de CEO van de socialenetwerksite gemeld in een lange blogpost. Zijn betoog komt neer op het volgende: de volgende jaren worden encryptie en privacy erg belangrijk voor Facebook. Een opmerkelijke verandering, na jaren waarin het schoentje net vooral op privacyvlak knelde.

“De voorbije jaren lag mijn focus op de belangrijkste uitdagingen voor Facebook begrijpen en aanpakken”, schrijft Mark Zuckerberg in het begin van de post op zijn eigen sociaal netwerk. “Dat betekent een mening vormen over belangrijke problemen met de toekomst van het internet. In dit bericht zal ik onze visie en principes uitleggen over hoe we een berichtendienst en sociaal netwerk worden dat gefocust is op privacy. Er is veel werk, en we zijn vastberaden er in alle openheid aan te werken en experts te raadplegen in het ontwikkelingsproces.”

In de post wordt duidelijk dat het privacyschandaal Zuckerberg aan het denken heeft gezet. Daarom benadrukt hij dat hij de gegevens van mensen wil beschermen, zowel op Facebook en Instagram als op WhatsApp, en dat Facebook langzaam zal verschuiven van een sociaal netwerk waarop je veel mensen bereikt naar een sociaal netwerk waar kleinere groepen mensen met elkaar communiceren en waar hun posts na een tijd verdwijnen.

“Mensen moeten kunnen kiezen welke dienst ze verkiezen om te communiceren”, aldus Zuckerberg. “Maar vandaag moet je Messenger gebruiken als je mensen op Facebook een bericht wil sturen, op Instagram moet je Direct gebruiken en voor WhatsApp gebruik je WhatsApp. Wij willen mensen de keuze geven zodat ze hun vrienden vanuit eender welke app kunnen bereiken.”

De veranderingen zullen Facebook veranderen van een dorpsplein in een living, aldus Zuckerberg. “Ik denk na over de toekomst van het internet en geloof dat een communicatieplatform op basis van privacy belangrijker wordt dan de open platformen die we vandaag hebben. Privacy geeft mensen de vrijheid om zichzelf te zijn en op een natuurlijke manier contact te leggen. Daarom bouwen we sociale netwerken.”