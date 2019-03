Johan Vande Lanotte legt in campagnepamflet uit “waarom je begot op de sossen moet stemmen”

Minister van staat Johan Vande Lanotte en Conner Rousseau, straks SP.A-lijsttrekker in Oost-Vlaanderen voor het Vlaams Parlement, hebben samen een inhoudelijk SP.A-pamflet uitgewerkt. Daarin antwoorden ze op de vraag: “Waarom stemmen op de sossen?” Het pamflet en de campagnetournee die er mee gepaard gaat zijn woensdag voorgesteld in de eerste halte, het West-Vlaamse Beernem.

“Ik hoor al te vaak, zeker in verkiezingstijd: ‘Waarom zouden wij begot op de sossen stemmen?’. Dat antwoord heb ik steevast klaar maar het leek me goed om die antwoorden eens te bundelen in een pamflet”, zegt Johan Vande Lanotte, die in West-Vlaanderen de SP.A-Kamerlijst duwt.

Samen met Conner Rousseau werkte Vande Lanotte zeven concrete punten uit: die gaan onder meer over peuter- en kleuteronderwijs en kinderopvang en het SP.A-pleidooi voor een minimumpensioen van 1.500 euro voor iedereen die 42 jaar gewerkt heeft. Ook de zorgsector en migratie komt aan bod, maar vooral het klimaat en energie krijgt een prominente rol in het pamflet

Beiden gaan de komende weken langs in tien West-Vlaamse steden en gemeenten om hun actiepunten voor te stellen en in gesprek te gaan met de kiezers. Beernem kreeg de primeur.

Vande Lanotte benadrukte nogmaals dat het niet zijn ambitie is om terug te keren in de nationale politiek maar vooral inhoudelijk achter de schermen te werken, steun en begeleiding te bieden, en vooral jongeren binnen de partij alle kansen te bieden.