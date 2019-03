Asbest aangetroffen in bijgebouw van voormalig Eternit: “Maar gezondheid werknemers was nooit in gevaar”

Willebroek - Ondanks de aanwezigheid van asbeststof in een bijgebouw van het bedrijf Etex Building Performance in Tisselt (Willebroek) is de gezondheidstoestand van de werknemers nooit in gevaar geweest. Dat zegt Michiel Adriaensens, woordvoerder van de Etex Group (het vroegere Eternit), woensdagavond.

“Het betreft een bijgebouw waar onder meer vervangmotoren gestapeld staan. Uit analyses, op vraag van de vakbonden, van stof, dat door middel van kleefstalen op het hoogste niveau net onder het dak verzameld werd, bleek inderdaad asbest aanwezig te zijn. Deze vondst is echter niet representatief voor de gezondheidssituatie in het gebouw vermits bij luchtmetingen nooit eerder asbest gevonden werd en asbest enkel gevaarlijk is als het wordt ingeademd”, aldus Adriaenssens.

Het bedrijf had eerder de fabriekshal en andere eenheden van dit dochterbedrijf van de Etex Group al gesaneerd en koesterde ook dergelijke plannen voor dit magazijn. “We hebben nu beslist om deze plannen effectief uit te voeren. Het bijgebouw zal worden afgebroken en een nieuwbouw in de plaats opgetrokken”, aldus Adriaenssens.

Het gebouw werd uit voorzorg inmiddels wel hermetisch afgesloten.