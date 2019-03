Anthony Limbombe boekt met Nantes logische bekerzege tegen vierdeklasser

In de kwartfinales van de Franse beker trad woensdagavond het bescheiden AS Vitré - nummer 13 in groep C van de vierde klasse - op eigen veld aan tegen streekgenoot Nantes, met onze landgenoot Anthony Limbombe tussen de lijnen. Het werd een makkelijke 0-2 zege voor Nantes, dat in de halve finales PSG in de ogen kijkt in het Parc des Princes.

Ondanks het klasseverschil bleven de kansen lang uit. Na 25 minuten vond Gabriel Boschilia dan toch eens een gaatje in de verdedigingsgordel van Vitré. Zijn grondscherend schot vanop de rand van de zestien verschalkte meteen de doelman. Ook Limbombe, al tweemaal trefzeker in deze bekercompetitie, waagde zijn kans, maar hij vond het kader niet. Even voor rust liet de thuisploeg zijn eerste doelpoging noteren: een flauwe kopbal in de handen van de Nantes-doelman. Enkele seconden later duwde wintertransfer Antonio Mance de 0-2 tegen de netten.

Twaalf minuten na de pauze haalde Limbombe opnieuw uit: ditmaal stuitte zijn schot op de doelman. Op het uur viel de aansluitingstreffer ei zo na uit de lucht toen een Vitré-speler op een tegenaanval een afstandsschot loste; de doelman moest het leer in corner werken. Enkele minuten later moest diezelfde doelman weer redding brengen op een grote kans voor Vitré, dat dreigender voor de dag kwam in de tweede helft. In het slotkwartier bediende invaller Kalifa Coulibaly (ex-AA Gent) Limbombe in de grote rechthoek, maar diens poging werd andermaal gestopt door de doelwachter van Vitré.