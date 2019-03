Was hevige regenval aanleiding voor grootste mensenoffer ooit? 140 kinderen en 200 lama’s aangetroffen in massagraf in Peru

Onderzoekers zijn erin geslaagd om te achterhalen wat er gebeurd is met de 140 kinderen en 200 jonge lama’s die in 2011 aangetroffen werden in een massagraf in Peru. Ze werden geofferd aan de goden door hun hart uit hun borstkas te rukken. Wat de aanleiding was weten de onderzoekers nog niet zeker, zo staat te lezen in een onderzoek dat woensdag gepubliceerd werd door het wetenschappelijke tijdschrift Plos one.

”Ik ben het beu. Mijn kinderen brengen elke dag beenderen mee naar huis en ik wil dat niet meer.” Met die woorden stapte een vader op Gabriel Prieto, assistent-professor Archeologie aan de universiteit van Trujillo, af in 2011. Prieto was toen met een ander onderzoek bezig, maar besloot toch te gaan kijken naar de zandheuvel vol beenderen die de man hem beschreef.

Foto: REUTERS

Het bleek een onwaarschijnlijke ontdekking te zijn. Prieto had meteen door dat de zandheuvel van grote archeologische betekenis was. Sindsdien hebben zijn collega’s en hij nergens anders meer aan gewerkt.

Wat was de aanleiding?

In de zandheuvel, gelegen op de Huanchaquito-Las Llamas-site, troffen de onderzoekers 140 dode kinderen en 200 dode jonge lama’s aan. Ze waren niet gewoon gedood, zo bleek na uitvoerig onderzoek. Ze waren geofferd aan de goden. “Het was de grootste offering van kinderen aan de goden ooit”, zegt John Verano, die mee aan het onderzoek schreef, aan Live Science. “En het is het grootste offer ooit met lama’s in Zuid-Amerika. Zoiets bestaat nergens anders.”

Het graf dateert van het jaar 1450 voor Christus. De harten werden uit de borstkas van alle slachtoffers gerukt door leden van de oude Chimu-stam, zeggen de onderzoekers. Waar de onderzoekers het antwoord nog niet op weten, is waarom een offer van die grootte nodig was. Ze hebben wel enkele ideeën.

Foto: REUTERS

Zo zou het allemaal te verklaren kunnen zijn door de hevige regenval en overstromingen die de storm El Niño toen veroorzaakte. “Maar er zal meer bewijsmateriaal nodig zijn om het antwoord te achterhalen”, zegt Verano.

Wie waren de slachtoffers?

Op de site werden de resten van minstens 137 jongens en meisjes en 200 lama’s gevonden. Veel van de kinderen en dieren hadden snijwonden aan hun borstbeen en verschoven ribben, waardoor de onderzoekers menen dat hun borstkas opengesneden werd om hun hart eruit te halen.

De kinderen waren van 5 tot 14 jaar oud en waren in goede gezondheid, blijkt uit analyse van hun beenderen en tanden. Ze werden in katoenen omhulsels gerold en begraven op hun rug met gestrekte benen, op hun rug met gebogen benen of rustend op hun zij met gebogen benen. Velen onder hen werden begraven in groepen van drie, gerangschikt van jong naar oud.