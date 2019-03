De gentleman in Romelu Lukaku: Rode Duivel gaat pineut van PSG troosten na het laatste fluitsignaal

Romelu Lukaku had er geen al te simpele week opzitten met zijn uithaal naar verschillende Britse media. Maar de Rode Duivel gaf al zijn criticasters lik op stuk met twee doelpunten tegen PSG én een stunt van formaat: 1-3 in Parijs. Na afloop toonde onze landgenoot zich een gentleman door pineut van de dag Presnel Kimpembe te troosten.

De verdediger van PSG kreeg in het slot van de wedstrijd een bal tegen de arm. Genoeg voor Damir Skomina om naar de beelden te gaan kijken, op aangeven van de videoref. De beslissing was hard voor de thuisploeg: penalty voor Manchester United. Kimpembe kon het niet geloven en zag Marcus Rashford de 1-3 op het bord knallen. Opnieuw een Europese kater voor PSG.

Na afloop zat de 23-jarige Fransman teleurgesteld op het gras. Terwijl zijn ploegmaats de kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League vierden, nam Lukaku de tijd om de onfortuinlijke Kimpembe te gaan troosten. Klasse van ‘Big Rom’.

Lukaku vierde de zege trouwens ook met Paul Pogba, die geschorst was. Een statement want in de Britse pers was er onlangs nog sprake van “ruzie” tussen de twee. Niet dus...

Foto: Photo News