Minder vliegen? Politiek lijkt het eens, maar botst op hoop praktische bezwaren

We moeten naar minder vluchten op korte afstand. Over dat einddoel is de Belgische politiek het zo goed als eens. Maar hoe zetten we die ambitie om in de praktijk? Vluchten verbieden kan niet. En de trein kan een stuk attractiever. Goedkoper ook. Vandaag stopt in Zaventem zelfs niet één hogesnelheidstrein. “Je kan hoogstens een compromis sluiten met een luchtvaartmaatschappij”, zegt luchtvaartexpert Luk De Wilde.