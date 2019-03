Twee keer niet opgedaagd? Niet meer welkom bij tandarts

Die tandartsafspraak in je agenda negeren uit angst voor de ‘drilboor’? Slecht idee. Wie meermaals annuleert of gewoonweg niet opdaagt, krijgt steeds vaker te horen een nieuwe tandarts te moeten zoeken. Onbetrouwbare patiënten zijn geld- en tijdverlies, klinkt het bij de beroepsvereniging voor tandartsen. “Tientallen – mogelijk stipte – patiënten staan te springen om het vrijgekomen plekje in te nemen.”

Een afspraak voor haar dochtertje met tandpijn ging plots niet meer. Kathleen Jeurissen kreeg van de assistent te horen dat ze voor haar gezin een nieuwe tandarts moest zoeken. Bij de praktijk waar ze tot dan ging, bleek ze niet langer welkom. De Lommelse had onlangs twee afspraken geannuleerd. Dat bleken er twee te veel. “Dat kwam door een te vroege bevalling en mijn man die plots naar het ziekenhuis moest. Ik heb jaren gezocht naar een tandarts voor ons gezin met vier kinderen. Nu kan ik opnieuw beginnen”, klinkt het misnoegd.

De tandarts in kwestie wil niet reageren, maar de beroepsvereniging voor tandartsen VTB bevestigt dat Jeurissen zeker niet alleen is. ‘Onbetrouwbare patiënten’ worden steeds vaker geweigerd. “Als je twee keer niet opdaagt, dan ben je vaak niet meer welkom”, zegt voorzitter Yann Van Hoecke, die eraan toevoegt dat hij dat niet streng vindt. Zelf heeft hij ook al patiënten geweigerd. “Overmacht kennen we allemaal. Je kan een afspraak missen. Maar ook een tweede missen? Dan begrijp ik het als de tandarts vraagt om andere oorden op te zoeken.”

Failliet

Zorgverleners mogen patiënten om persoonlijke of beroepsredenen weigeren tenzij dringende hulp aan de orde is. Volgens Van Hoecke gebeurt dat bij tandartsen meer en meer, omdat de vraag veel groter is dan het aanbod. “Tientallen – mogelijk stipte – patiënten staan te springen om het vrijgekomen plekje in te nemen.”

Ook de Orde van Artsen ziet dat steeds meer patiënten afspraken ‘losser’ interpreteren door te laat te komen, te annuleren of helemaal niet op te dagen. Zij wijzen op de finan­ciële gevolgen. “Een tandarts met enkel fictieve afspraken, gaat failliet”, klinkt het.

Een oplossing zou volgens de beroepsvereniging een verhoging van het aanbod tandartsen in Vlaanderen zijn. “Dat zou de druk van de ketel halen. We zitten nu met een serieus tekort. Als er meer tandartsen zijn, dan zouden patiënten wellicht minder snel weggestuurd worden.”

Werklast

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) toont begrip. “Niemand zal een patiënt weigeren omdat die één afspraak heeft gemist. Maar als je keer op keer niet komt opdagen voor een afspraak en nooit op voorhand verwittigt, is het niet verwonderlijk dat je tandarts op een bepaald moment zegt dat het genoeg is geweest”, zegt haar woordvoerder. Indien nodig moeten tandartsen wel doorverwijzen naar een collega.

De komst van mondhygiënisten – dit jaar studeren de eerste 130 af – moet volgens de minister de werklast van tandartsen helpen opvangen. De quota voor het aantal benodigde tandartsen worden vastgelegd op basis van advies van het Federale Planningscommissie. Dat zou volgens de minister moeten tegemoetkomen aan de actuele zorgnood.