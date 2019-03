Had Boudewijn geheime relatie met zijn stiefmoeder? Dagboek van premier Van Acker geeft inkijk in troebele periode in Laken

Had koning Boudewijn begin jaren vijftig dan toch een geheime relatie met zijn stiefmoeder, prinses Lilian? Dat is alvast wat de socialistische oud-premier Achille Van Acker suggereert in zijn dagboeken, die sinds deze week te raadplegen zijn in het Brugse rijksarchief. “Je moet de notities in hun context zien”, zegt royaltywatcher Jan Van den Berghe. “Voor de socialisten was Boudewijn de sprekende papegaai van Lilian.”