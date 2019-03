Nog maanden onzekerheid, maar dan hopen op winst: haven kan veel verliezen aan Brexit

Nergens werpt de Brexit zo’n grote schaduw af als in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft van alle trafiek gaat over of komt van over het Kanaal en dus heeft de haven ook veel te verliezen. “De Brexit is een groot probleem voor ons”, zegt Marc Adriansens, CEO van ICO, de grootste autoterminal ter wereld. Als voorzitter van de Vlaamse havens wordt hij ook wel de Vlaamse havenbaron genoemd. Maar van paniek is geen sprake. Want de Brexit zou Zeebrugge op termijn ook wel eens sterker kunnen maken. Elk nadeel heb zijn voordeel. Als ook de overheid meewil tenminste.