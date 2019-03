Romelu Lukaku treedt in de voetsporen van Nainggolan en… Van Buyten: “Telkens als je trapt, zal ik volgen”

Een stunt. Anders kunnen we de 1-3-overwinning van een door blessures gepleegd Manchester United op het veld van PSG niet omschrijven. Romelu Lukaku scoorde twee keer, Marcus Rashford schonk de Red Devils in het slot de kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League. Lukaku was na afloop, uiteraard, bijzonder tevreden.

“Rashford en ik deden het al goed tegen Southampton, we hadden er vertrouwen in dat we het hier ook als spitsenduo konden klaren”, aldus Lukaku. “We hadden afgesproken dat ik zou volgen als hij druk zette op een tegenstander, zo kwam die eerste treffer tot stand. Ik zei ook:Zo scoorde ik die tweede.”

Zoals Radja en Van Buyten

Lukaku is de derde Belg die twee goals scoorde in de knock-outfase van de Champions League. Radja Nainggolan en Daniel Van Buyten gingen hem vooraf. Zijn eerste goal, na exact 1 minuut en 51 seconden, was de snelste Champions League-goal voor United in negen jaar. In maart 2010 scoorde Wayne Rooney na 63 seconden.

‘Big Rom’ zit nu trouwens aan zeven doelpunten in het kampioenenbal. Slechts drie Belgen doen beter: Dries Mertens (10), Eden Hazard (8) en Wesley Sonck (7). Lukaku leek aanvankelijk wat te sputteren onder de nieuwe coach Ole Gunnar Solskjaer, maar intussen zit hij aan twaalf treffers sinds het vertrek van José Mourinho midden december.

De Rode Duivel voedt zich met kritiek en tegenkanting. Het is zijn brandstof. Eerder deze week raasde hij al in een interview met Otro over racisme en de Britse tabloids. Het lijkt wel of vijandbeelden hem helpen om nog beter te worden. Als Lukaku kwaad is, wordt hij The Incredible Hulk. Net als de groene stripfiguur neemt zijn kracht recht evenredig toe met zijn woede.

