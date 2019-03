Van hun “ontdekker” moeten ze niet meer weten: waarom de Cookeilanders van naam willen veranderen

De inwoners van de Cookeilanden beslissen volgende maand of de eilandengroep een Maori-naam krijgt. Het is het zoveelste stukje van de wereldbol dat zo de kolonisatie van zich af wil schudden en de voor­vaderen eer wil betonen. Maar er speelt nog een tweede element. ­“Ontdekker” ­James Cook is er niet langer de onbetwiste held, wel de man die de ­oorspronkelijke bewoners en hun cultuur van de kaart veegde.