Ziedende Neymar kan Europees drama van PSG moeilijk verkroppen: “Dit is een regelrechte schande, f*ck off!”

Alweer geen Europese droom voor Paris Saint-Germain. De Franse topclub ging voor eigen volk met 1-3 onderuit tegen Manchester United en werd opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League. De beslissende derde treffer van de Red Devils viel in het absolute slot. De VAR greep in en de bal ging op de stip na hands van PSG-verdediger Presnel Kimpembe. Tot grote frustratie van Neymar.

De Braziliaanse superster zat in de tribunes in Parijs omdat hij nog steeds geblesseerd is. Na de 0-2-zege in de heenwedstrijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor PSG. Romelu Lukaku scoorde echter twee keer voor de pauze, gelukkig had Juan Bernat tegengescoord. De wedstrijd leek af te stevenen op 1-2, tot Man United dus een penalty kreeg op aangeven van de VAR. Marcus Rashford bleef kalm, klopte Gianluigi Buffon en trapte de droom van PSG aan diggelen.

Neymar kon het allemaal niet geloven en reageerde ziedend op Instagram:

“Dit is een regelrechte schande!”, zette de Braziliaanse dribbelaar bij een screenshot van de bewuste fase. “De UEFA heeft vier kerels uitgekozen die geen verstand hebben van voetbal om de beslissing van de videoref te blijven bekijken in slow motion. De handsbal was er gewoon niet. Hoe kan je ook een handsbal maken achter je rug? Weet je wat, go f*ck yourselves!”

Het gezicht van Neymar na het laatste fluitsignaal sprak dan ook boekdelen. Tot jolijt van heel wat mensen op sociale media:

Wow Ramos last night, Neymar tonight - the football gods have been kind with touchline humiliations for these jokers #PSGMUN pic.twitter.com/87Ue2i90Vm — Joe Michalczuk (@joemichalczuk) 6 maart 2019

Neymar VS Manchester United Skills and Goals pic.twitter.com/nmihzXppvA — H11 Productions (@H11Productions) 6 maart 2019

For the first time since 2013, neither Neymar nor Sergio Ramos will win the Champions League this season. Real shame. — Richard Jolly (@RichJolly) 6 maart 2019

When you realise you're out of the Champions League and your next game is against a type of mustard pic.twitter.com/Kmz8ydV5bP — Nooruddean (@BeardedGenius) 6 maart 2019