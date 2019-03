R. Kelly weer naar gevangenis na hoorzitting over onbetaalde alimentatie

R&b-zanger R. Kelly moet opnieuw naar de gevangenis. De artiest werd woensdag aangehouden na een hoorzitting over onbetaalde alimentatie. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten laten weten.

Volgens een woordvoerder van de plaatselijke sheriff zal hij later op de dag worden overgebracht naar de strafinstelling in Cook County, in de Amerikaanse staat Illinois. Eerder raakte al bekend dat R. Kelly zijn ex-vrouw ongeveer 160.000 dollar (99.445 euro) aan onderhoudsgeld verschuldigd is. Een volgende zitting is gepland voor 13 maart.

De zanger kwam een week geleden nog pas vrij op borgtocht. De borg stond op 1 miljoen dollar; volgens het Amerikaanse rechtssysteem moest hij een tiende kunnen neerleggen, 100.000 dollar. Hij slaagde er aanvankelijk niet in om dat geld bijeen te krijgen, maar kwam op 26 februari dan toch vrij.

Ook toen was hij opgesloten in de gevangenis van Cook County, maar dan op beschuldiging van seksueel misbruik tussen 1998 en 2010 van vier meisjes, onder wie drie minderjarigen. Zelf houdt hij zijn onschuld staande, onder meer in een interview dat hij gaf in de korte periode dat hij op vrije voeten was.