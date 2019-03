COMMENTAAR. “Ajax bewijst dat clubs pas echt verloren zijn als ze hun identiteit verloochenen”

Het is de volgehouden durf die Ajax zo uniek maakt. De durf om op het veld van Real Madrid te gaan voetballen met het plezier alsof het een wedstrijdje op de speelplaats betreft. Maar ook de durf om een trainer als Erik ten Hag aan te stellen. Ten Hag is nochtans een oefenmeester die niet geboetseerd is naar het beeld waarmee de Amsterdammer zo wegloopt. Geen jongen uit de grootstad, maar een provinciaal uit Twente. Geen grote mond, maar eerder weinig zelfverzekerd ogend en klinkend. Maar zijn voetbalvisie is wel zoals de Amsterdammers het willen. Of beter: eisen. Ajax deed wat toegevingen aan de extreme principes van Johan Cruijff, maar de basis is ook onder Ten Hag onaangeroerd gebleven. Jong en fris. Avontuurlijk en aanvallend. Verzorgd en uitgaand van de eigen kracht. Onbevangen. Het is precies dat wat Ajax telkens weer zo sexy maakt.