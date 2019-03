Hier had ook Anderlecht kunnen staan: Marc Coucke kan best eens gaan piepen bij Ajax

Ajax verbaasde dinsdagavond de wereld met kwalificatie voor de kwartfinales van de Champions League dankzij een 1-4-zege in Bernabéu. Wat een contrast met onze recordkampioen Anderlecht, dat vecht voor een plaatsje in Play-off 1. Nochtans verdienden de RSCA-spelers vorig seizoen gemiddeld meer dan die van Ajax. Waarom doet Ajax wat Anderlecht niet (meer) kan?

17 februari 2011: Anderlecht en Ajax nemen het tegen elkaar op in de 1/16de finales van de Europa League. Anderlecht lijkt niet kansloos. Biglia, Lukaku, Boussoufa en co. zijn net derde geworden in de ...