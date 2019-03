Onze KV Oostende-watcher legt uit waarom Gert Verheyen na 9 maanden opstapte: “Niet elke speler is zoals Gert Verheyen”

“Wat sta ik hier nog te doen?” Dat dacht Gert Verheyen (48) dinsdag bij KV Oostende. Een dag later stapte de coach zelf op bij KVO. Neen, Verheyen is het trainersvak niet beu, maar bij Oostende zag hij het na drie maanden zonder zege niet meer zitten. De debutant had gedacht dat hij meer zijn stempel zou kunnen drukken op dit team.