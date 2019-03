Gert Verheyen gaat vandaag “nog goeiendag zeggen” bij KV Oostende: “Ik hield het niet meer vol”

Gert Verheyen (48) nam woensdag met onmiddellijke ingang ontslag als trainer van KV Oostende. Technisch directeur Hugo Broos neemt voorlopig over in samenwerking met hulpcoach Franky Van der Elst. “Ik hield het niet meer vol”, reageert Verheyen.

Gert, je hebt iedereen ­verrast.

“Ja kijk, alles staat of valt met resultaten, hè. Drie maanden niet winnen: als coach hou je dat niet vol. Goeie resultaten geven energie om verder te werken. Als die uitblijven, verlies je het geloof dat je het nog kan keren.”

Maar het behoud was toch binnen?

“Ja, maar sorry, met de redding kon ik niet blij zijn. Ik had gehoopt om pakweg tiende of elfde te worden, met een punt of 35. We begonnen goed, maar de neerwaartse spiraal was duidelijk. We gingen van 14 op 30 naar 8 op 30 en zelfs 5 op 30.”

Wanneer heb je beslist om te stoppen?

“Maandag heb ik met Hugo (Broos, nvdr.) over stoppen gesproken, zonder iets te beslissen. Maar dinsdag stond ik op het veld en had ik het gevoel: Wat sta ik hier nog te doen? Dan houdt het op. Zo kan ik niet voortwerken. Moet ik mijn spelers nog zeggen dat ze kunnen winnen als ik het dan tóch niet meen? Ik kan hen niks wijsmaken, of doen alsof er niks aan de hand is. Je zíét zoiets aan mij.”

Heeft het gebrek aan ­financiële mogelijkheden ook iets met je vertrek te maken, of het feit dat sommige spelers­ – dat hoorde je weleens – ­móésten spelen?

“Nee nee. Altijd dat gedoe over het financiële… En ik heb als coach altijd mijn eigen keuzes mogen maken, dat was het probleem niet.”

LEES OOK.Na het ontslag van Gert Verheyen bij KV Oostende is Hugo Broos (66) weer trainer: “Maar ik kan niet elke dag op het veld staan”

LEES OOK.Onze KV Oostende-watcher legt uit waarom Gert Verheyen na 9 maanden opstapte: “Niet elke speler is zoals Gert Verheyen” (+)

In het voetbal zie je zelden een trainer de eer aan zichzelf houden.

“Dat is zo. Velen denken aan hun contract en hun geld, maar ík wil gewoon voldóéning. Ik wil mátchen winnen. Als we zaterdag met 3-0 tegen Waasland-Beveren hadden gewonnen, dan was ik ook gewoon gebleven. Als we in mei nog een bekerfinale hadden óók. Maar het ís niet zo.”

Hoe reageerden de ­spelers?

“Ik heb hen niet zelf ingelicht, maar morgen (vandaag, nvdr.) ga ik nog goeiendag zeggen. Geen probleem, hè, het is niet dat de club in brand staat of er paniek heerst. Oostende blijft in eerste en heeft tijd om een nieuwe coach te zoeken.”

Zien we jou nog terug als trainer?

“Dat wel, ja ja. Ik heb mijn eigen doelstellingen bij KVO niet gehaald, maar ik heb geen spijt van mijn keuze en ik zie geen reden om ermee te stoppen. De mensen denken nu misschien dat ik het vak beu ben, maar dat is niet zo. Ik wil langs deze kant van het voetbal blijven werken. Misschien dat ik links en rechts eens commentaar zal geven, maar ik wil wel trainer blijven.”

In de zomer ga je dus weer ergens aan de slag?

“We zullen zien welke aanbiedingen er komen, maar laten we hopen.”