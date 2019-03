CLUBNIEUWS. Anderlecht en Vanhaezebrouck akkoord over ontslagvergoeding

In de Champions League was het een gekke week, maar in ons land wordt er stilaan toegeleefd naar een nieuwe speeldag. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

ANDERLECHT. Akkoord met Hein

Hein Vanhaezebrouck (55) heeft met Anderlecht een akkoord bereikt over zijn ontslagvergoeding. Paars-wit moest Vanhaezebrouck nog circa 1,5 miljoen betalen en wilde alles spreiden over 16 maanden, want zolang had Vanhaezebrouck nog een contract bij zijn ontslag op 16 december. Hein vreesde echter dat alles dan opnieuw zou moeten onderhandeld worden als hij elders aan de slag zou gaan.

De situatie zat een tijdlang vast, maar nu is er toch een compromis. Zo is er onder meer het voorstel dat Vanhaezebrouck zijn leasing­wagen tot het einde van zijn contract behoudt.

De overeenkomst is goed nieuws voor alle partijen. Hein ­had immers per brief de licentie van Anderlecht in vraag gesteld. (jug)

Trebel wil play-offs spelen

Adrien Trebel is al weken out met een knieblessure, maar heeft zich een doel gesteld. De Franse middenvelder van Anderlecht wil de play-offs spelen. Gisteren trok hij alvast weer naar de Spaanse kniespecialist Ramon Cugat. Die gelooft echt dat hij Trebel weer op de been kan helpen zonder operatie. Eind maart zou hij weer fit zijn.

De medische staf van Anderlecht is echter voorzichtiger. Die wil Trebel pas herlanceren als hij 100 procent fit is, want toen hij halfweg januari eens inviel tegen Standard, was dat niet het geval. Nu neemt de staf geen risico’s meer.

Gisteren trainden Makarenko (achillespees) en Saelemaekers (ziek) weer mee. Van Dimata was nog geen spoor.

ANTWERP. Van Damme en Arslanagic trainen apart

Bij Antwerp kon Rodrigues, die met de knie sukkelt, nog niet trainen. Ook doelman Lathouwers liep nu een knieblessure op. Arslanagic en Jelle Van Damme, die allebei ziek waren, trainden nog individueel. (thst)

CLUB BRUGGE. Fitte Danjuma maakt supporters blij

Arnaut Danjuma (22) traint weer mee en dat zorgt voor lachende gezichten bij Club Brugge én zijn supporters. Danjuma poseerde gisteren gewillig voor foto’s en deelde handtekeningen uit.

Allicht krijgt hij nog voor de play-offs zijn eerste speelminuten. (vdm)

GENK. Samatta traint weer mee

Vukovic is nog niet hersteld van de griep. Wel weer van de partij was Samatta. De topschutter krijgt zondag, met de komst van Lokeren, de gelegenheid om zijn statistieken verder op te fleuren. De revaliderende Berge maakte de opwarming mee met de groep. Daarna haakte de Noor af, hij kreeg een individueel programma onder leiding van high performance coach Bram Swinnen. Seigers, Ingvartsen, Piotrowski, Fiolic, Paintsil, Ito en Wouters mochten de training voortijdig verlaten. Zij kwamen maandag nog in actie met de beloften. (rco)

STANDARD. Duizend fans op open training

Op de open training van gisteren kwamen een kleine duizend fans af. Guillermo Ochoa kregen zij niet te zien. De Mexicaan kampt met een verkoudheidje. Oulare en Pocognoli revalideerden verder van hun langdurige blessures. (bfa)

WAASLAND-BEVEREN. Club gaat door met Custovic

Waasland-Beveren en Adnan Custovic (40) spreken duidelijk de intentie uit om ook volgend seizoen met elkaar door te gaan. De trainer werd op 17 november aangesteld als opvolger van Yannick Ferrera en heeft een contract tot het einde van het seizoen met een optie. Onder meer met zeges tegen Club Brugge, Antwerp en Gent leidde Custovic de Waaslanders naar het behoud en nu de sportieve redding een feit is, gaan ze onderhandelen over de toekomst.

Waasland-Beveren wordt wel nog genoemd in de zaak Propere Handen en riskeert zelfs een degradatie, maar dat zou Custovic niet weerhouden om te blijven. Waasland-Beveren wil wel graag snel duidelijkheid, want het moet ook de ploeg uitbouwen voor volgend seizoen. (jug, who)