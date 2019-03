Link tussen verdacht pakket in Glasgow en bombrieven in Londen

In Groot-Brittannië heeft de politie woensdag tijdelijk twee gebouwen van twee Britse universiteiten geëvacueerd na meldingen van verdachte pakketjes. De dag voordien waren in Londen op verschillende locaties nog drie bombrieven opgedoken. Een van de woensdag aangetroffen pakketjes werd in de postkamer van de universiteit van Glasgow door legerexperts gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Enkele uren later meldde de politie van Schotland dat het pakket in Glasgow overeenkomsten vertoonde met de drie bombrieven die dinsdag in Londen werden gevonden.

Het gaat volgens een mededeling om gelijkaardigheden op het vlak van verpakking, markeringen en mechanisme. Volgens de verklaring is er geen verder risico voor de bevolking. Tegelijk wordt opgeroepen om elk verdacht pakket te melden aan de autoriteiten.

De universiteit van Glasgow liet weten dat met uitzondering van de postkamer alle gebouwen intussen weer zijn vrijgegeven.

Er was woensdag ook sprake van een incident in het Engelse graafschap Essex, waar in de universiteit in Colchester eveneens een verdacht pakket werd gemeld. Net als in Glasgow werden verschillende gebouwen geëvacueerd en werd het pakket door ontmijningsexperts onderzocht. Uiteindelijk bleek er geen gevaar voor de bevolking, liet de politie van Essex later weten, zonder meer details vrij te geven. Alle gebouwen op de campus zijn weer open.

Een andere melding over een verdacht pakket in het hoofdkwartier van de Royal Bank of Scotland in Edinburgh bleek vals alarm, en een verdacht voorwerp dat woensdag in de buurt van het Brits parlement in Londen werd gevonden, bleek ook ongevaarlijk te zijn.

Intussen liet de terreureenheid van de politie in Londen weten dat ze hun onderzoek voortzetten naar de drie bombrieven die dinsdag vlakbij London City Airport, de luchthaven van Heathrow en Waterloo Station werden aangetroffen.

De bombrief die op Heathrow aankwam. Foto: AP

Politie en brandweer aan de universiteit van Glasgow. Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE