KMI waarschuwt met code geel voor rukwinden tot 80 km per uur

Het KMI waarschuwt tot vanavond met code geel in heel Vlaanderen en Brussel voor rukwinden. In Wallonië geldt ook een code geel voor regen. Het noodnummer 1722 voor niet-dringende oproepen is geactiveerd.

Vanochtend komen in onstabiele lucht geregeld buien tot ontwikkeling, met tussendoor opklaringen, voorspelt het KMI. Er staat een vrij krachtige tot krachtige wind met rukwinden tot 80 km per uur of zelfs wat meer tijdens de buien. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Laag-België. Ook tijdens de nacht zijn er nog steeds buien.

In heel België geldt tot vanavond code geel voor wind en in Wallonië ook voor regen.

Het Ter Kamerenbos in Brussel is gesloten. Foto: BELGA

Het noodnummer 1722 is geactiveerd. Daar kunt u terecht voor niet-dringende oproepen, zoals over stormschade, om zo het nummer 112 vrij te houden voor levensbedreigende situaties.

Het Ter Kamerenbos in Brussel is vanochtend vanaf 4 uur gesloten “naar aanleiding van de meteorologische voorspellingen”. Dat meldde de politie van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene woensdagavond. De heropening is gepland vanavond om 20 uur.

Foto: KMI

Het weer wordt niet meteen veel beter. Vrijdagochtend is nog een beetje regen mogelijk. ’s Namiddags zijn er vanaf het westen tijdelijk opklaringen. ’s Avonds neemt de bewolking opnieuw toe vanaf de kust. De maxima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 10 graden in Vlaanderen.

Zaterdag wordt het wisselvallig met veel bewolking en enkele buien. Er is kans op rukwinden tussen 50 en 70 km/u in het binnenland en tot 80 km/u aan zee.

Zondagvoormiddag trekt een regenzone over ons land. ’s Namiddags gaat de regen over in buien. Geleidelijk krijgen we meer opklaringen en neemt de buienactiviteit af. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden.