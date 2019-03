Voetganger treft koningsslang aan, politie brengt dier naar opvangcentrum

Essen - In de Grensstraat in Essen werd woensdagmiddag een slang gevonden. De politiezone Grens heeft het dier opgehaald en overgebracht naar het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Kapellen.

Het zal wel even schrikken geweest zijn toen een voetganger oog in oog kwam te staan met een slang. Navraag bij het VOC (Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren) in Brasschaat-Kapellen leerde ons dat het gaat om een koningsslang. Ze zijn niet giftig en niet gevaarlijk voor de mens.

De slang heeft rode en gele vlekken of banden over het gehele lichaam, afgewisseld met een zwarte kleur. De slang kan ongeveer een meter lang worden.

De politie is nu op zoek naar de eigenaar van het dier.

Het VOC heeft ondertussen laten weten dat de slang overleden is.