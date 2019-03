Aap belandt in psychose en eet stukken van eigen arm nadat bezoeker drugs in verblijf gooit

Een chimpansee in een Noorse dierentuin is in een psychose beland nadat een bezoeker drugs naar het dier had gegooid. Het beest werd na het drinken van de vloeistof in het flesje ziek en begon stukken uit zijn eigen arm te bijten.

Julius, de 39-jarige aap, begon zich volgens verzorgers plotseling vreemd te gedragen in zijn verblijf in de zuidelijke Noorse stad Kristiansand. Na het drinken van een goedje raakte hij in een psychose-achtige toestand die bijna een dag duurde. Bij bloedonderzoek kwamen de verdovende middelen in zijn lichaam aan het licht.

De dierentuin reageert inmiddels geschokt. Op bewakingsbeelden was te zien dat Julius met een flesje rondliep, maar naar de persoon die het flesje in het verblijf gegooid heeft, wordt nog gezocht.

Volgens verzorgers had het veel erger kunnen aflopen. De bijtwonden zijn zonder veel problemen gehecht nadat Julius onder narcose was gebracht.