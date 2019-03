Genks gezin met vier kinderen woont al twee jaar in garage door uitzichtloze problemen met verbouwing

Genk -

Een Genks gezin met vier kinderen woont al twee jaar in de garage van hun huis door problemen met de verbouwingen. De situatie is stilaan uitzichtloos. Ze zitten in een strijd gewikkeld met de aannemer, die de werken heeft stopgezet. Hij eist zijn geld, maar de familie wil niet betalen omdat sommige werken slecht zijn uitgevoerd.