Studenten leren wat werken is: sluit ze 24 uur op voor project

De jeugd van tegenwoordig weet niet meer wat werken is… En zeker niet als ze hun eigen boontjes moeten doppen. Een boutade, die Jong Voka Limburg pertinent wil tegenspreken. En bestrijden, zoals met de uitreiking van de Gen Z Award, een onderscheiding voor de meest ondernemende student. Als voorbereiding op deze wedstrijd werden 30 studenten zopas 24 uur opgesloten om een businessplan uit te werken, workshops te volgen en ideeën te pitchen bij ervaren ondernemers.

Gen Z, zeg maar de huidige generatie jongeren van het secundair en hoger onderwijs, wordt later een beroepsgroep met heel specifieke eisen en verwachtingen. Het zijn digikids die opgegroeid zijn in tijden van economische hoogconjunctuur en krapte op de arbeidsmarkt.

Voor HR-managers en bedrijfsleiders wordt het een hele uitdaging om hun personeelsproblematiek af te stemmen op deze toekomstige werknemers. Anderzijds kunnen de jongeren zelf toenadering zoeken door zich goed voor te bereiden op het actuele verwachtingspatroon van de werkgevers. Dat kunnen ze onder meer door hun ondernemende vaardigheden en andere social skills te ontdekken en bij te schaven.

Quarantaine

Diverse organisaties en projecten steken daarbij graag een handje toe, denk maar aan StudentStartUP (UHasselt en PXL), Limburg Start Up, de incubatoren (LRM), Ustart Belgium en werkgeversorganisaties, zoals Voka Limburg. Die twee laatste organiseerden nu de Gen Z Hackathon, waarbij 30 ambitieuze studenten van UHasselt en PXL, zich vrijwillig 24 uur lieten opsluiten in het Huis van de Limburgse Ondernemer.

“De studenten hebben zelf het initiatief genomen om in quarantaine geplaatst te worden en zich volledig te laten onderdompelen in de ‘echte’ wereld van ondernemerschap en het alledaagse werkveld”, zegt Cédric Gilissen van studentenclub Ustart. “De nieuwsgierigheid naar de kennis en ervaring van mensen die al jaren met beide voeten in de praktijk staan, is groot. Vandaar dat kansen om deze vaardigheden aan te leren, met beide handen worden gegrepen.”

