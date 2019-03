Opnieuw hinder aan grensovergang in Adinkerke op E40

Adinkerke - Donderdagochtend ging voor de vierde dag op rij de grensovergang met Frankrijk in Adinkerke dicht voor vrachtwagens. Dat bevestigt het Vlaams Verkeerscentrum. De politie en het verkeerscentrum raden aan om om te rijden via Doornik of Rijsel.

Een actie van Franse douaniers in Calais en Duinkerke laat zich opnieuw voelen op de E40 aan de grensovergang ter hoogte van De Panne en Veurne. De file is vooralsnog beperkt maar de politie zal de afslag in Oostduinkerke afsluiten. Enkel lokaal verkeer wordt doorgelaten. Vrachtwagens moeten rechtsomkeer maken en de E40 richting Brugge terug oprijden.

Net zoals de voorbije dagen wordt er aangeraden om een omleiding te volgen. Wie vanuit Brussel komt rijdt beter om via Doornik. Wie vanuit Gent of Brugge komt kan de E17 volgen tot in Rekkem en dan via Rijsel naar Duinkerke rijden.

update #E40 naar Frankrijk : In het complex Oostduinkerke moeten alle vrachtwagens de weg verlaten en keren om via Kortrijk om te rijden.

Personenwagens mogen verder rijden via de E40. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 7 maart 2019

Volgens Politiezone Westkust houden de vrachtwagenchauffeurs zich goed aan de regels en is de hinder op het lokaal wegennet eerder beperkt. Er stonden enkel iets meer chauffeurs op kant omdat de rij- en rusttijden moeten gerespecteerd worden.

De Franse douaniers willen met hun stiptheidsacties aantonen hoe de situatie zal zijn na de Brexit van einde maart. Door de strengere douanecontroles dreigen vrachtwagens uren-, zelfs dagenlang, vast te staan vooraleer ze de Kanaaltunnel in of de ferryboot op mogen.