Guaido roept Europa op sancties tegen Maduro op te voeren

De Venezolaanse oppositiepoliticus Juan Guaido roept Europa op om de financiële sancties tegen de regering van president Nicolas Maduro op te voeren. Daags voordien had de Venezolaanse regering nog de Duitse ambassadeur het land uitgezet omdat hij zich als “een politiek leider” had gedragen.

De Europese landen moeten “de financiële sancties tegen het regime” opvoeren, aldus Guaido, die zichzelf uitriep tot interim-president. “De internationale gemeenschap moet vermijden dat het geld van de Venezolanen misbruikt wordt om tegenstanders van het regime en de autochtone bevolking te doden”, zei Guaido in een interview met het Duitse Spiegel.

Hij uitte hevige kritiek op de beslissing van Maduro om de Duitse ambassadeur in Caracas het land uit te zetten. Guaido wil dat de ambassadeur het land niet verlaat. “Venezuela leeft onder een dictatuur en deze manier van handelen vormt een bedreiging voor Duitsland. Maduro behoudt illegaal het presidentschap. Het is niet legitiem om een ambassadeur als ongewenst te verklaren”, zei hij. “Het regime bedreigt de ambassadeur niet alleen verbaal, maar ook zijn fysieke integriteit is bedreigd.”

De Duitse ambassadeur in Venezuela, Daniel Kriener, is woensdag door de Venezolaanse regering persona non grata verklaard en aangemaand binnen de 48 uur het land te verlaten.