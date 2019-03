Engelse en Franse kranten bijzonder lovend voor Lukaku na topmatch in Parijs: “Sommigen zullen hun mening over hem moeten herzien”

Wat een topavond voor Romelu Lukaku woensdag in Parijs. Met twee goals op het veld van PSG legde de Rode Duivel de basis voor een spectaculaire comeback (1-3) van Manchester United in de achtste finales van de Champions League. De Engelse en Franse kranten waren uiteraard gul voor Lukaku in hun puntenverdeling.

LEES MEER.Ziedende Neymar kan Europees drama van PSG moeilijk verkroppen: “Dit is een regelrechte schande, f*ck off!”

In de Engelse pers gaat de meeste aandacht niet naar Romelu Lukaku. Chauvinisme voorop: de Britse kranten zetten allemaal landgenoot Marcu Rashford, die de beslissende penalty omzette - op hun voorpagina’s (lees het matchverslag).

The Sun en The Mirror kozen voor dezelfde titel op hun frontpagina. Ze knipogen met “Marc de Triomphe” via Marcus Rashford naar het tweede meest bekende bouwwerk van Parijs. Wel veel lof voor Lukaku binnenin de twee tabloids. “The Big Belgian heeft veel kritiek gekregen, maar hij scoorde wel zes goals in drie matchen. Hij is de eerste speler van Manchester United die drie opeenvolgende matchen twee keer scoort sinds Cristiano Ronaldo in 2006”, weet The Sun. “Marcus Rashford mocht de held van de avond en de krantenkoppen zijn met zijn late penaltygoal, maar het is Lukaku die de afgelopen weken zijn topvorm echt te pakken heeft.”

Ook The Mirror noemt Lukaku “de ster van avond”. Van de tabloid krijgt onze landgenoot samen met Rashford de hoogste score: een negen. Maar The Mirror kroont Lukaku wel tot man van de match. “Hij scoorde de openingsgoal en stormde naar de tweede avond. Zes goals in zijn laatste drie wedstrijden.”

Kwaliteitskrant The Guardian gaf ook Rashford een negen op tien, terwijl Lukaku het met een acht op tien moest stellen. “Hij kende een imposante droomstart met een geweldige solo en het werd alleen maar beter toen hij een tweede scoorde.”

In The Telegraph neemt journalist James Ducker in een opiniestuk op voor Lukaku. “Amper enkele weken geleden waren er supporters van Manchester United die luidop hoopten dat hun club Lukaku deze zomer zou verkopen. Er waren ook stemmen in de media die hem bekritiseerden. De critici van Lukaku zijn een beetje stiller geworden de afgelopen weken. We hebben ook niemand meer horen roepen dat Lukaku verkocht moet worden. Er zijn integendeel nu vooral mensen die hem tot held bombarderen na een uitzonderlijke voetbalavond in Parijs, waar hij het startschot gaf voor een geweldige Europese comeback. Dit was de avond van Lukaku. Er zijn weinig betere voorbeelden van een speler die opstaat voor zijn club wanneer men hem nodig heeft. Dat bewees hij met alle toeters en bellen erbovenop. Lukaku is een speler die mensen verdeelt en even snel koud als warm kan blazen, maar hij weet de goal wel staan. Gisterenavond was een avond waarop een aantal mensen hun opinie over Lukaku zullen moeten bijschaven.”

Op de BBC nam ook Manchester United-boegbeeld Rio Ferdinand het op voor Lukaku. “Er werd luidop getwijfeld aan Lukaku, maar hij is één van de velen die sinds de komst van trainer Solskjaer aan een tweede leven is begonnen.

Over naar Frankrijk dan. Waar het gezaghebbende L’Equipe “Encore Pire” kopt. “Nog erger” dus. “Twee jaar na de remontada van Barcelona is het ondenkbare opnieuw gebeurd. Ondanks een comfortabele voorsprong van 2 doelpunten uit de heenmatch zijn de Parijzenaars opnieuw gekraakt in het Prinsenpark.” De krant vraagt zich vervolgens openlijk af hoe het nu verder moet met PSG. “Deze nieuwe situatie duwt de Parijse club in een moeilijke situatie. Het stelt het management en hun strategie in vraag.”

De Franse sportkrant beloont Lukaku met een stevige acht op tien, de beste score van alle spelers. “Voor de derde keer in één week scoort hij er twee in een match. De Belg speelde erg geconcentreerd, hij ging goed met zijn (zeldzame) kansen om. Vooral met de rug naar het doel was hij sterk. Met zijn versnellingen was hij dikwijls een kwelling voor PSG-verdediger Kehrer.”

Ook de Parijse krant Le Parisien is spijkerhard voor PSG. “Impardonnable” oftwel “Onvergefelijk” is de titel van de krant. “Een nieuwe vloek erbij. Na de remontada van 2017 is er nu het trauma van 2019. Een bevestiging dat PSG vervloekt is. Een verscheurde club die zelfs wanneer het in de heenmatch alles goed heeft gedaan in staat is om te gaan zwalpen. Een VAR-penalty heeft de mentale kwetsbaarheid en onwaarschijnlijke individuele fouten bij PSG opnieuw blootgesteld. Om in zo’n situatie te belanden, moet je PSG heten. Met zijn 4-0 in de heenmatch en 6-1 in de terugmatch. Met zijn Europese vloek van de afgelopen zes jaar met uitschakelingen tegen tegenstanders die niet altijd sterker waren. Het is vaak gewoon de eigen schuld van PSG, dat zijn opponent er vaak zelf aan herinnert dat hij niet te hard hoeft te pushen om de gigant op papier mentaal te doen kraken. Er is een blijvende vloek die boven dit team zweeft, een chronische kwetsbaarheid. Het is om wanhopig van te worden.”

De krant uit de Franse hoofdstad laat ook ex-doelman Fabien Barthez (voormalig keeper van Manchester United) aan het woord. “Wat een gebrek aan respect van PSG voor zijn tegenstander. Dan krijg je zoiets. Respect zou nochtans één van de eerste waarden van een voetbalteam moeten zijn. PSG heeft niet geleerd van zijn fouten uit het verleden. De club is niet nederig geweest, het is nog altijd geen grote club.”

Tot slot een foto die boekdelen spreekt: Manchester United-legendes Eric Cantona, Alex Ferguson en Ole Gunnar Solskjær met een gebalde vuist in de catacomben van het Prinsenpark.