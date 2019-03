Bekende pornoster overleden op 38-jarige leeftijd na val van vierde verdieping

De pornowereld is een bekend gezicht armer. Bill Bailey, een van de bekendste acteurs van zijn generatie, is in Mexico dood aangetroffen. Hij viel tijdens een pornoconventie in het land van de vierde verdieping van zijn hotel de dood tegemoet. Bailey werd amper 38 jaar.

Bill Bailey (38) was met zijn vriendin AJ Applegate - ook een pornoactrice - in Mexico City om er de conventie Expo sexo y erotismo 2019 bij te wonen. Ze hadden het er naar hun zijn, zegt manager Randy Quintata, en Bailey had zondag heel de dag gedronken toen hij met zijn vriendin op het terras van hun hotelkamer ging staan.

De acteur, die eerder nog bij het Amerikaanse leger gediend had in Irak, verloor zijn evenwicht en viel over de reling van hun terras op de vierde verdieping. Vijf verdiepingen lager, op het niveau van de ondergrondse garage, was hij op slag dood.

Geen kwaad opzet

“Het gaat om een ongeval”, zegt Quintana. “Er zijn camerabeelden en er zijn mensen verhoord. Maar er was geen enkel kwaad opzet in het spel. Zijn vriendin AJ (29) vraagt wat privacy om zijn dood te verwerken.” De politie heeft een onderzoek geopend en heeft het hotelpersoneel en gasten ondervraagd.

Baily was een van de bekendste pornoacteurs van zijn generatie. Hij speelde in meer dan 2.000 films, aldus gespecialiseerde media.