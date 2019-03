Romelu Lukaku was vol lof over trainer Ole Gunnar Solskjaer, maar verklapte hij ook diens toekomst bij Manchester United? “Ik weet het”

Met twee doelpunten was Romelu Lukaku woensdagavond een van de sleutelspelers in de stunt van Manchester United op het veld van PSG (1-3). Na afloop was onze landgenoot vol lof over zijn trainer Ole Gunnar Solskjaer én verklapte hij diens toekomst bij de club.

“Dit is het resultaat van veel hard werk”, aldus ‘Big Rom’. “Vooral met de coach. Ik ben blij om met hem te werken want hij weet wat ik kan. Hij gaf me een platform om te presteren. Als een team hebben we gepresteerd en willen we meer. Hij houdt ons hongerig. Laten we hiervan genieten, maar er staat dit weekend alweer een nieuwe wedstrijd gepland. Hoe Solskjaer met mij werkt? Elke dag trainen we op afwerking, positiespel, hoe en waar ik de bal moet vragen... Hij kent mijn sterke punten en werkt met mij aan de andere dingen. Ik had wat tijd nodig, maar er is resultaat.”

De grote vraag is nu of de Noor mag aanblijven na het lopende seizoen. “Of hij gaat blijven? Dat weet ik zeker”, lachte Lukaku. “Hij wil het en de spelers willen het. Hij doet het goed en we spelen weer zoals Man United moet spelen. Hij is jong en heeft jonge spelers, een perfecte omgeving dus. Hopelijk winnen we in de nabije toekomst opnieuw prijzen. Hij vertelt ons de juiste woorden op het juiste moment en vindt daarin de perfecte balans. Ik hoop dat hij nog lang aanblijft.”