Jesse Lingard uitzinnig van vreugde na Europese stunt van Manchester United

Niemand had het verwacht, maar Manchester United plaatste zich woensdag voor de kwartfinales van de Champions League ten koste van PSG. De Red Devils gingen namelijk met 1-3 winnen in Parijs, dankzij twee doelpunten van Romelu Lukaku en een VAR-penalty van Marcus Rashford. Jesse Lingard zat thuis de wedstrijd te bekijken wegens een blessure en barstte in vreugde uit na het derde Engelse doelpunt.