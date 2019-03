Gevangenisstraf voor Franse kardinaal die seksueel misbruik niet aanklaagde

De Franse kardinaal Philippe Barbarin is donderdagochtend door de correctionele rechtbank van Lyon veroordeeld tot zes maanden met uitstel, omdat hij het seksuele misbruik van een minderjarige door een priester in zijn bisdom niet aanklaagde.

De zaak barstte drie jaar geleden los. De aartsbisschop van Lyon ontkende meteen de feiten die hem ten laste werden gelegd, en wilde hooguit toegeven dat hij misschien beoordelingsfouten had gemaakt. “Ik heb in het verleden misschien niet altijd de beste en de meest geschikte woorden gebruikt”, zei hij eerder tijdens zijn proces.

Jonge scouts

De feiten gaan over het misbruik van priester Bernard Preynat tussen 1986 en 1991. Die vergreep zich toen aan jonge scouts uit de streek. In 2016 was de zaak zonder gevolg geklasseerd, maar de slachtoffers spanden een nieuwe zaak aan tegen de kardinaal en vijf andere medewerkers van zijn bisdom. De klagers beschuldigden Barbarin ervan dat hij de priester in functie heeft gehouden tot in 2015 terwijl er aanwijzingen waren dat hij al vele jaren minderjarigen had misbruikt.

De rechtbankvoorzitter verklaarde de kardinaal, die niet aanwezig was, “schuldig aan het niet-aanklagen van misbruik” van een minderjarige tussen 2014 en 2015.