Vrachtwagens die inhalen bij regenweer of middenvakrijders: strenge regels maar nauwelijks beboet

Inhaalverbod of niet. Nog te veel vrachtwagenchauffeurs halen op snelwegen andere voertuigen in wanneer het regent. Het mag niet, en toch wordt het amper bestraft. “Ofwel komen er meer controles, ofwel schaft men de regel beter gewoon af”, zegt Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring. Hetzelfde geldt overigens voor het middenvakrijden.

“We moeten het inhaalverbod voor vrachtwagens bij regenweer afdwingen door meer controles. Als je dat niet kan garanderen, hef je het systeem beter helemaal op”, zegt Danny Smagghe aan Nieuwsblad.be.

“Maar naast verbaliseren moeten we transportfederaties in het buitenland ook beter informeren, zodat ze beter op de hoogte zijn van onze regels. Ook op de digitale borden boven de autosnelwegen moeten we het verbod duidelijker aanduiden, in het Nederlands én het Engels,” zegt Smagghe nog. Uit een onderzoek van Touring, eind vorig jaar, bleek dat één op de drie vrachtwagenchauffeurs het inhaalverbod bij regenweer negeert.

Zelfs transportfederatie Febetra staat positief tegenover strengere controles, maar zegt te hopen dat die dan ook gelden voor buitenlandse chauffeurs en dat niet alleen onze eigen truckers worden beboet. Want ongeveer negentig procent van de overtreders, zo bleek nog uit het Touring-onderzoek, rijdt met een buitenlandse nummerplaat.

Bij de federale politie zegt men geregeld te controleren maar ontkent men niet dat het geen prioriteit is. Men beschikt zelfs niet over exacte cijfers in verband met het aantal overtredingen.

Camera’s

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) belooft in de toekomst 38 vaste en 5 mobiele ANPR-camerasystemen die zullen controleren of het verbod wordt nageleefd. Veertien bestaande ANPR-installaties worden uitgerust met een regensensor. Daarbovenop zal vanaf dit jaar minstens één mobiele camera in elke Vlaamse provincie actief worden. Maar daarvoor moest de wetgeving eerst worden aangepast.

Vrachtwagens die toch inhalen wanneer dat niet mag, begaan een overtreding van de eerste graad. De overtreder krijgt een boete van 58 euro. Buitenlandse chauffeurs die betrapt worden moeten direct betalen.

Middenvakrijden

Niet alleen over het niet of amper controleren van het inhaalverbod voor vrachtwagens bestaat veel ongenoegen bij weggebruikers. Hetzelfde geldt voor middenvakrijden. Volgens onderzoek van verkeersinstituut Vias is het zelfs de grootste ergernis op autowegen. In 2016 werden nochtans maar 2.079 bestuurders beboet voor het storend blijven rijden middenrijstrook, zo blijkt uit cijfers van de federale politie.

Middenvakrijders werden tot voor kort zelfs minder streng bestraft dan chauffeurs die hen, meestal uit frustratie, rechts passeren. Het was namelijk een overtreding van de eerste graad (onmiddellijk inning van 58 euro). Rechts inhalen is een overtreding van de tweede graad (onmiddellijke inning van 116 euro). Maar dat verandert. Vorige maand werd een wetsvoorstel goedgekeurd dat beide overtredingen even zwaar bestraft namelijk met een boete van 116 euro.