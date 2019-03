Romelu Lukaku geeft bevallige presentatrice rondleiding in zijn huis: “In Fifa speel ik met Real Madrid”

Romelu Lukaku staat erom bekend niet happig te zijn om media te woord te staan, maar voor het Amerikaanse Bleacher Report, maakte hij nu toch een uitzondering. Presentatrice Taylor Rooks kreeg een rondleiding in Lukaku’s huis in Manchester en probeerde zo de Belgische spits te doorgronden.

Ook nu liet Lukaku niet het achterste van zijn tong zien. Hij spreekt zeven talen, houdt van gamen en speelt FIFA met… Real Madrid. Je komt het allemaal te weten tijdens de rondleiding. Lukaku woont mooi in Manchester, zoveel is zeker. Alles is aanwezig om na het voetballen tot rust te komen: een poolkamer, fitnessruimte, jacuzzi, mix-tafel, persoonlijke chef-kok, ‘smart-fridge’, gamekamer, cinema,... al heeft Lukaku soms wel wat moeite om met de technologie aan de slag te gaan.

Wat ook opvalt is zijn liefde voor een goeie beat. Lukaku heeft een eigen mix-tafel en een keyboard. “Ik kan geen pianospelen, maar ik hou van muziek.” Als presentatrice Taylor Rooks er even later op wijst dat ploegmaat Pogba zich wel eens laat verleiden tot een rap en vraagt of de twee iets zouden uitbrengen, zien we plots een andere Lukaku: “Dat is een droom die niet zal uitkomen”, lacht hij verlegen.

Benieuwd naar het huis van Romelu Lukaku? Bekijk hier de video