Anderlecht verhuurt Kenny Saief aan FC Cincinnati

Anderlecht - Kenny Saief verlaat Anderlecht en zet zijn voetbalcarrière verder bij FC Cincinnati. De Amerikaanse club leent de 25-jarige middenvelder voor vier maanden en beschikt daarna over een aankoopoptie. Dat lieten beide teams woensdag weten.

Saief werd in januari 2018 door Anderlecht op huurbasis overgenomen van AA Gent. Enkele maanden later volgde in de zomer een definitieve transfer naar het Astridpark.

De Israëlisch-Amerikaanse flankspeler kreeg dit seizoen weinig speeltijd bij paars-wit, met vooral in de competitie hoofdzakelijk invalbeurten. Sinds begin februari viel hij naast de selectie van Fred Rutten.

Bij FC Cincinnati wordt Saief ploegmaat van Roland Lamah, ook een voormalig Anderlechtspeler.