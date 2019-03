België is weer een miljardair rijker: nu 28 landgenoten met minstens 1.000.000.000 euro op hun bankrekening

Ons land heeft er een nieuwe miljardair bij: Pierre Van der Mersch (84), hoofdaandeelhouder van de holding Brederode, is de 28ste landgenoot die de kaap van het miljard euro rondt. Dat becijferde de website DeRijksteBelgen.be.

ierre Van der Mersch begon in 1958 als bankbediende, en werd in de jaren ‘80 eigenaar van een aantal beursgenoteerde oude koloniale holdings die hij onderbracht in de investeringsholding Brederode, waarvan hij dezer dagen nog 55 procent controleert. Die doorbrak vorig jaar de grens van 2 miljard euro beheerd vermogen.

Dinsdag overschreed de koers van het Brederode-aandeel de drempel van 60 euro, waardoor het vermogen van de familie Van der Mersch klom tot 1,13 miljard. Meteen goed voor een sprong van de 33ste naar de 23ste plaats in de lijst van rijkste ­Belgen.

Van der Mersch is formeel al sinds 2006 niet meer betrokken bij de dagelijkse leiding van Brederode - zijn zoon Axel en zijn schoonzoon Luigi Santambrogio namen de teugels over -, maar de stamvader bleef als voorzitter wel zijn stempel drukken. Van der Mersch heeft vier kinderen en 13 kleinkinderen.

“Democratie is een zwak en labiel systeem”

Van der Mersch staat bekend als een rasechte kapitalist. “Je moet respect hebben voor geld”, zo zei hij vorig jaar nog in Knack, “en de bank is het hart. Maar die kan slechts werken als het bloed niet vergiftigd is. In sommige Europese landen, zoals Frankrijk en Italië, is dat bloed van oudsher vergiftigd. Daar hebben ze nooit respect voor geld gehad. De Duitsers hebben dat wel. Zij zijn hun geschiedenis van hyperinflatie in de jaren twintig niet vergeten.”

In datzelfde interview stelde hij ook vragen bij het politieke klimaat. “Als de euro ooit verdwijnt, ligt dat niet aan het systeem, maar wel aan het gebrek aan bereidwilligheid van de lidstaten. Dat zal dan niet de fout zijn van de Europese Centrale Bank, maar wel van onder meer de Fransen, de Italianen en de Grieken. En van de democratie. Democratie is een zwak en labiel systeem dat een discipline vereist die weinig mensen willen opbrengen.