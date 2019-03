Gewapende overval op Action in Schaarbeek

Schaarbeek - In Schaarbeek is donderdagochtend een Action-warenhuis in de Genèvestraat overvallen. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Bij de overval vielen geen gewonden maar het personeel van het warenhuis is wel onder de indruk van de feiten.

De overval vond omstreeks 07.00 uur plaats, toen de personeelsleden aankwamen om de winkel te openen. Bij hun aankomst werden ze geconfronteerd met twee of drie overvallers die hen bedreigden met een vuurwapen. De daders konden het geld buitmaken dat op dat moment in de winkel aanwezig was en gingen er vervolgens vandoor in een klaarstaande wagen. Voorlopig ontbreekt van hen elk spoor.