Ook in vakantie spijbelen ze voor het klimaat: 3.900 betogers in Louvain-la-Neuve

Voor de negende donderdag op een rij komen scholieren en studenten op straat om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen. De ‘hoofdmars’ vindt donderdag plaats in de Waalse universiteitsstad Louvain-la-Neuve. Ondanks de krokusvakantie heeft die heel wat volk op de been gebracht. Kyra Gantois, één van de bezielsters achter Youth for Climate, spreekt op Twitter over 4.200 deelnemers.

De organisatoren hoopten vooraf 3.000 mensen op de been te brengen, maar volgens de politie ligt het aantal aanwezigen zelfs hoger. Volgens VTM Nieuws hebben zij het over 3.900 aanwezigen. Kyra Gantois doet daar op Twitter nog een schepje bovenop met 4.200 deelnemers. Wetenschappers van de Université catholique de Louvain (UCLouvain) betuigden eerder deze week al publiekelijk hun steun aan de betogende jongeren.

Volgens de Franstalige openbare omroep RTBF gaat het om een zeer divers publiek. Niet alleen scholieren uit het secundair onderwijs en studenten stappen op, maar ook gezinnen, grootouders, onderzoekers en professoren. Onder de deelnemers is ook voormalig vicevoorzitter van het IPCC, Jean-Pascal van Ypersele.

Geen vakantie

Foto: BELGA

Het parcours van de mars in Louvain-la-Neuve werd in samenwerking met de lokale politie bepaald. Om 10.30 uur werd vertrokken op het Universiteitsplein om van daaruit langs de belangrijkste pleinen van Louvain-la-Neuve te stappen (Place des Wallons, Grand-Place, Place Rabelais en Place des Doyens). De mars duurt tot 12.30 uur. Na afloop wordt er nog een bijeenkomst georganiseerd op de Place des Sciences.

Een slogan op een bord die wordt meegedragen, is een knipoog naar het feit dat de krokusvakantie de jongeren niet weghoudt: “Le climat ne prend pas de vacances, nous non plus”, of “het klimaat neemt geen vakantie, wij ook niet”. Andere slogans zijn “Wij doen al veel; Wij doen genoeg” en “I’m sure the dinosaurs thought they had time too” (”Ik ben zeker dat ook de dinosaurussen dachten dat ze tijd hadden”).

Ook in Antwerpen en Mechelen

In Antwerpen gooien de jongeren het over een andere boeg. De lokale afdeling van Youth for Climate roept er op om omstreeks 13 uur naar het Operaplein te komen om samen een “human billboard” te vormen. Om 15 uur krijgt de actie nog een uitloper in De Studio nabij het Mechelseplein. Daar zal Students for Climate een debat over het klimaat organiseren.

In Mechelen slaat Youth for Climate dan weer aan het ‘ploggen’, oftewel joggen of wandelen langs de vaart en tegelijkertijd zwerfvuil oprapen.