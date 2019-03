Politie pakt 8 illegalen op in Diksmuide

De grensblokkade in Adinkerke strooide vermoedelijk roet in de plannen van de acht illegalen. Foto: BELGA

Diksmuide / Houthulst - De politie heeft donderdagochtend 8 illegalen opgepakt op de Iepersesteenweg, op de grens tussen Diksmuide en Houthulst.

De acht waren in een Franse oplegger geklommen, vermoedelijk met de bedoeling om in Groot-Brittannië te raken. De grensblokkade in Adinkerke deed de chauffeur echter van z’n reisweg afwijken, waardoor ze in politiezone Polder terechtkwamen.

Even later haalde de politie in Woumen nog drie personen van een lijnbus naar Ieper. Het zou gaan om 4 mannen en 7 vrouwen uit Eritrea. Er wordt onderzocht of er sprake is van mensenhandel.