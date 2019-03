“Toyota trekt mogelijk weg uit Groot-Brittannië in geval van harde Brexit”

Het Japanse autobedrijf Toyota haalt tegen 2023 zijn productie mogelijk weg uit Groot-Brittannië indien het tot een harde Brexit komt. Dat heeft de Europese topman van het bedrijf althans aan Japanse media gezegd in de marge van het autosalon in Genève.

“Indien het zakelijke klimaat heel erg moeilijk wordt”, moet een terugtrekking “als een van de opties worden overwogen”, verklaarde Johan Van Zyl volgens de Japanse zakenkrant Nikkei. De krant schrijft dat Van Zyl ook enkele andere, minder drastische mogelijkheden aanhaalde, zoals een daling van de productie of de investeringen. De aangehaalde datum 2023 houdt verband met de productiecyclus van het bedrijf.

Een woordvoerder van Toyota in Tokio bevestigde aan het Franse persagentschap AFP de teneur van het gesprek dat Van Zyl met de journalisten had, maar voegde er aan toe dat het ging om een “algemeen antwoord” op een vraag over een mogelijk vertrek uit Groot-Brittannië. “Een harde brexit is niet wenselijk”, klonk het voorts.

Eerder verklaarde de topman ook al tegenover de BBC dat een no-dealbrexit een bedreiging vormt voor de productie in de Toyota-fabriek bij Derby.

Toyota stelt in haar twee fabrieken in Groot-Brittannië alles samen meer dan 3.000 werknemers tewerk.