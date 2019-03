Blunder: Apple-CEO Tim Cook krijgt nieuwe naam van Donald Trump terwijl hij naast hem zit

Donald Trump en versprekingen: het blijft maar voorvallen tijdens zijn presidentschap. Woensdag was het opnieuw zover. Tijdens een meeting met Apple-CEO Tim Cook liet de Amerikaanse president zich betrappen op een nieuwe naam voor de topman: “Tim Apple”. En ook ditmaal zorgde zijn verstrooidheid voor flink wat animo op sociale media.

Tim Cook trok naar het Witte Huis voor een meeting met Trump over jobs en technologie. “Je hebt zwaar geïnvesteerd in ons land. We appreciëren het enorm, Tim Apple”, klonk het bij de president in het bijzijn van de pers. Nadien vervolgde hij zijn speech met een opmerkelijke tirade over misdaadstatistieken, de grens met Mexico en mensenhandel. “Dit is al miljoenen jaren aan de gang, maar tot voor kort heeft niemand er iets aan gedaan.”

Het is niet de eerste keer dat Trump zich van naam vergist. Ook Marillyn Hewson, de CEO van vliegtuigfabrikant Lockheed Martin, kan erover meespreken. Haar naam werd vorig jaar omgevormd tot “Marillyn Lockheed”. En ook na de bosbranden in het Californische Paradise moest de president zichzelf corrigeren nadat hij het rampgebied aanvankelijk “Pleasure” had genoemd.

