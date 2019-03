Braziliaanse president choqueert landgenoten met video van ‘golden shower’

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro staat momenteel in eigen land in het oog van de storm, nadat hij een choquerende video vanop het carnaval in Sao Paulo had verspreid via zijn Twitter-account. Volgens velen gaat het echter om een bewuste tactiek van de president, om de aandacht af te leiden van de vele kritische karikaturen van Bolsonaro die figureren in de carnavalstoeten.

“Ik voel me er niet goed bij om dit te toenen, maar… dit is wat veel straatfeesten tijdens carnaval in Brazilië geworden zijn”, schreef Bolsonaro dinsdag op Twitter bij een video. Daarop is te zien hoe twee mannen tijdens een zogeheten ‘bloco’-feestje dansen op een bushokje in Sao Paulo, waarna één man schijnbaar urineert in het haar van de andere man.

Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões: pic.twitter.com/u0qbPu9sie — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 5 maart 2019

De video werd intussen al meer dan 5 miljoen keer bekeken, de tweet werd al meer dan 12.000 keer geretweet, en oogstte intussen al meer dan 59.000 reacties. Verontwaardigde Brazilianen zorgden er in geen tijd voor dat de hashtags #ImpeachmentBolsonaro en #GoldenShowerPresident trending werden op Twitter.

Naar eigen zeggen wilde Bolsonaro met het bericht de verloedering van de zeden in Brazilië aan de kaak stellen. Ook na massale kritiek verdedigde hij die beslissing in een persbericht: “Deze video schandaliseerde het hele land. Het was niet mijn bedoeling om het hele Braziliaanse carnaval over één kam te scheren, maar om de verkrachting ervan aan te tonen.”

Karikaturen

Volgens Brazilië-watchers wil Bolsonaro met zijn tweets echter vooral de aandacht afleiden van de kritiek op zijn beleid, die blijkt uit de vele karikaturen die figureren in carnavalsstoeten in het hele land. Anderen menen dan weer dat Bolsonaro er bovendien een duivels genoegen in schept om zijn progressieve critici op stang te jagen. Het feit dat Bolsonaro woensdag ondanks de hele heisa schijnbaar onwetend reageerde met een nieuwe tweet met de boodschap “Wat is een golden shower?”, deed de gemoederen nu ook niet bepaald bedaren.

O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 6 maart 2019

Het is niet duidelijk of Bolsonaro wegkomt met zijn choquerende tweet. Linkse parlementsleden hebben het gerecht al gevraagd om te onderzoeken of Bolsonaro geen privacywetten overtrad door de video te verspreiden.

De extreem-rechtse Bolsonaro werd eind 2018 verkozen na een verkiezingscampagne gelardeerd met homofobe, misogyne en racistische uitlatingen.