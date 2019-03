Vermoedelijke bendeslachtoffers: “Wij dachten dat ons geld veilig lag in een bankkluis. Tot we het deurtje openden...”

Nergens liggen documenten, familiejuwelen of geld dat je liever niet op een rekening zet veiliger dan in een bankkluis. Tenminste, dat zeggen de banken. Een Brusselse politieman zegt echter dat er 40.000 euro verdwenen is uit zijn kluis bij BNP Paribas Fortis, een vrouw stelde bij dezelfde bank vast dat er voor 80.000 euro aan juwelen weg waren. Hoe veilig is zo’n kluis dan? En ben je verzekerd voor de inhoud?

Begin 2013 huurde Alain T. bij BNP Paribas Fortis, aan de Houba De Strooperlaan in Laken, een kluis en legde er 40.000 euro in. Geld van zijn grootmoeder. Maar toen hij elf maanden later voor het eerst het kluisje weer openmaakte, was dat tot zijn grote verbazing leeg. Er was nochtans geen inbraak geweest en het kluisje zat op slot.

“Waar kan je geld veiliger leggen dan in bankkluis, dacht ik altijd. Niet dus.”

Volgens het contract is de klant verzekerd tegen diefstal. “Maar zes jaar later heb ik nog altijd geen euro gezien. Meer nog, ik heb intussen contact met andere mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. In Brussel maar ook in Vlaanderen. Voor een aantal onder hen is dit een ramp”, zegt hij.

Zelf leeggemaakt

Een verpleegster stelde vast dat er voor 80.000 euro aan sieraden uit haar kluis bij BNP Paribas in Anderlecht verdwenen waren, een restauranthouder uit Jette zag 55.000 euro verdwijnen, een tandarts verloor bijna 58.000 euro en een andere klant stelde vast dat er 25.000 euro verdwenen was. Een groot mysterie dat maar niet opgehelderd raakt.

“We zijn slachtoffers. Maar zoals de bank ons nu behandelt, lijkt het wel alsof ze ons niet geloven. Dat ze ons niet vertrouwen en denken dat we ons kluisje misschien zelf hebben leeggemaakt”, zegt Carmela P., ook slachtoffer.

Drie vergaderingen zijn er intussen geweest met Alain T. “De eerste keer beloofden ze terug te betalen, de tweede keer klonk het dat de daders onvindbaar zijn en dat ze tot dan geen schadevergoeding zullen uitkeren.”

Het gerechtelijk onderzoek door het parket van Brussel leverde tot nu toe niets op.

BNP Paribas zegt dat de bank een discretieplicht heeft en niet in de media communiceert over individuele dossiers.

Diefstal, brand of waterschade

Banken verbinden er zich contractueel nochtans toe dat ze de eigenaars van bankkluisjes vergoeden bij diefstal, brand of waterschade. Zo zullen de slachtoffers van de kluizenkraak van eind januari bij BNP Paribas in Antwerpen wel vergoed worden. “Omdat het hier duidelijk om een inbraak ging. Al is het uitgekeerde bedrag wel geplafonneerd”, zegt Febelfin.

Tot hoeveel, wil men in de bank niet zeggen. Gedupeerden is gevraagd om aan de hand van aankoopbewijzen, facturen, foto’s (zoals bij juwelen of kunststukken) of schattingsverslagen aan te tonen wat er in de kluis lag en wat de waarde van het verlies is.

“Daarom is het zeer zinvol dat de klant op regelmatige tijdstippen een inventaris opmaakt van wat er in zijn of haar kluis ligt en die beschrijving dan op een veilige plaats en vooral niet in de kluis zelf te bewaren.”

Onverklaarbaar

Maar, zo staat er ook in de kleine lettertjes van het contract voor de huur van een kluis, ‘Komen niet in aanmerking voor de dekking: onverklaarde verdwijningen…’ En dat is hier dus het geval.

Alain T. opende in de afgelopen paar jaar zijn eigen onderzoek en kwam bij de Italiaanse veiligheidsexpert ingenieur Adalberto Biasiotti terecht. Die waarschuwt al langer voor Oost-Europese benden die zich specialiseren in het kraken van kluisjes zonder sporen na te laten.

Ze huren, onder een valse identiteit, zelf een kluisje om toegang te krijgen tot de kluizenzaal. Eens binnen openen ze niet hun eigen kluisje maar dat van hun buren. Nadien doen ze de kluis ook weer gewoon op slot. De diefstal komt meestal pas veel later uit want veel klanten openen hun kluisje slechts heel af en toe. En camerabewaking is er niet. Mag niet.

“In Bulgarije zijn speciale kits verkrijgbaar op de zwarte markt, wellicht ontworpen door Bulgaarse geheime diensten, waarmee kluizen kunnen worden geopend. Zonder enig spoor van inbraak achter te laten (zie video)”, zegt Adalberto Biasiotti.

Video: Marco Amendola

Na de diefstal wordt de kluis gewoon weer op slot gedaan, wat het voor de slachtoffers nog erger maakt omdat de banken of verzekeringsmaatschappijen gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid van het slachtoffer. Zoals in het geval van Alain T., Carmela P. en de andere slachtoffers die bestolen werden.

Niet meer populair

Het aantal bankkluisje dat wordt verhuurd, is de jongste jaren overigens fors gedaald.

Bij BNP Paribas Fortis en KBC verminderde het aantal verhuurde kluizen in 2018 met 7 procent naar respectievelijk 179.938 en 107.634. Bij Belfius en ING was de terugval kleiner, met respectievelijk min 3 procent naar 119.000 en min 2 procent naar 82.544.

De prijs van een kluis is afhankelijk van de grootte. Bij KBC bedraagt de huurprijs van de kleinste kluis 45 euro per jaar, bij BNP Paribas Fortis 48,93 euro en bij Belfius 54 euro terwijl dat een paar jaar geleden nog 39 euro was. Een standaardkluis huren bij ING kost 67 euro per jaar.