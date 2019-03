Meisje (16) spijbelt een middag, ouders slaan haar met stroomkabels

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een ouderpaar schuldig bevonden aan het slaan van hun 16-jarige dochter met elektrische kabels. Ze waren te weten gekomen dat het meisje had gespijbeld en zouden haar daarop hard hebben aangepakt. De ouders ontkennen elke vorm van geweld. Ze kregen elk een celstraf van twaalf maanden met uitstel.

Hassan B. en Saïda C. moesten zich verantwoorden voor slagen en verwondingen op hun 16-jarige dochter. Het meisje had ’s middags gespijbeld en zou bij haar thuiskomst in de garage met verschillende voorwerpen, zoals stroomkabels, geslagen zijn. Daarna had ze naar eigen zeggen ook de nacht in de garage moeten doorbrengen.

De ouders ontkennen elke vorm van geweld. “Onze dochter is wel gestraft omdat ze gespijbeld had en moest in de garage blijven tot 21 uur, toen ze naar bed ging. Maar we hebben haar niet geslagen”, zeggen beide ouders stellig.

Het meisje had in WhatsApp-berichten aan een vriendin geschreven dat ze ervan langs had gekregen en dat haar vader haar ging doden. “Maar die berichten dateren van voor zijn thuiskomst die avond, dus haar verhaal is zeker niet geloofwaardig”, zegt de verdediging van de ouders.

Daags nadien had ze haar verhaal gedaan tegen de zorgleerkracht en het CLB. De verwondingen die door de politie werden vastgesteld, zouden afkomstig zijn van een gevecht van enkele dagen voordien waarbij het meisje was betrokken. “Ze hebben die vechtpartij zelfs voor een stuk gefilmd, het ging er hard aan toe”, zegt meester Saïd Aboulakil. “Er is geen zekerheid of de verwondingen er kwamen door toedoen van mijn cliënt dus ik vraag de vrijspraak op basis van twijfel.”

De rechtbank meende van wel, doordat er striemvormige letsels werden vastgesteld die duidelijk toegebracht waren door een kabel, en veroordeelde beiden tot 12 maanden met uitstel.