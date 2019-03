Drugskoppel laat pasgeboren baby poseren met aangestoken joint

Brugge / Oostende - De speurders konden hun ogen niet geloven toen ze een huiszoeking uitvoerden bij de vermoedelijke dealers T.D. (22) en zijn vriendin Q.V. (19) in Oostende. In hun zoektocht naar bewijzen voor drugshandel troffen ze op de gsm van T.D. een foto aan van hun pasgeboren baby, poserend bij de hond en een aangestoken joint.

Het openbaar ministerie verwees donderdagochtend in de Brugse strafrechtbank naar de foto en vroeg twee jaar effectieve celstraf voor T.D., die in december 2017 al twee jaar voorwaardelijke celstraf kreeg opgelegd voor drugsfeiten. Die straf wordt nu mogelijk effectief waardoor hij in principe aankijkt tegen vier jaar cel.

Voor de wansmakelijke foto op zijn gsm kon de jongeman alvast geen zinnige uitleg geven. Zijn vriendin riskeert één jaar cel. Het koppel wordt ervan verdacht twee kilogram cannabis en 80 gram cocaïne te hebben verhandeld. Hun advocaat vroeg voor T.D. een werkstraf en voor Q.V. de gunst van de opschorting, gekoppeld aan probatievoorwaarden. De uitspraak volgt ten vroegste op 4 april.