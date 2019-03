Aantal vacatures weer in dalende lijn

Brussel - In de laatste drie maanden van 2018 waren er 141.700 vacatures bij Belgische ondernemingen. In het derde kwartaal waren er dat nog 149.200, zo meldt het Belgische statistiekbureau Statbel.

Ook de vacaturegraad is licht gedaald. De verhouding van het aantal vacatures ten opzichte van het totale aantal arbeidsplaatsen in de onderneming ging van 3,65 procent naar 3,44 procent.

In Vlaanderen en Wallonië was er een daling van respectievelijk 5.100 en 2.800 vacatures ten opzichte van het derde kwartaal 2018 tot 95.300 en 26.600. In Brussel was er een stabiele evolutie (19.800). De Vlaamse vacaturegraad (3,84%) is hoger dan in Brussel (3,33%) en Wallonië (2,55%). In Vlaanderen blijven in verhouding dus meer vacatures niet ingevuld.

Voorts zijn er in de grote en middelgrote ondernemingen het meeste vacatures: het gaat om zowat vier op de vijf openstaande betrekkingen. Het vacaturepercentage in deze ondernemingen bedraagt 3,17 procent, beduidend lager dan de vacaturegraad van 5,17% in ondernemingen met minder dan 10 werknemers.

Meer dan drie op de vier vacatures situeren zich in de sectoren ‘wetenschappen en administratieve diensten’, ‘niet-marktgerichte diensten’, handel, industrie en de bouwnijverheid. In de ICT-sector ligt de vacaturegraad het hoogst (6,47%).